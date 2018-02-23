الخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو تزامنا مع الذكرى 70 لقيام إسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى 70 لقيام إسرائيل.

وكان مسؤول أمريكي قد ذكر أنه من المتوقع أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في شهر مايو المقبل.

وأعلن ذلك المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في حديث إلى وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل، وهي 14 مايو/أيار.

I would like to congratulate Donald Trump, the President of the US @POTUS on his decision to transfer the US Embassy to our capital on Israel's 70th Independence Day. There is no greater gift than that! The most just and correct move. Thanks friend! — ישראל כץ Israel Katz (@Israel_katz) ٢٣ فبراير، ٢٠١٨

وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأمريكية، قائلا إن هذه الخطوة "العادلة والصحيحة" ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة.

وأكدت قناتا "Hadashot new" و"العاشرة" الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان استقلال دولة إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن أربعة مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض ينظر إلى مبادرة من رجل الأعمال الأمريكي من أصول يهودية المنتمي إلى الحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، لتمويل المرحلة الأخيرة من أعمال بناء مقر السفارة الجديدة في القدس.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرس شرعية قبول مساهمات من قبل رجل الأعمال لتغطية جزء من تكلفة أعمال البناء.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي + نادر عبد الرؤوف