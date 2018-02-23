مسؤول إسرائيلي: نتنياهو سيرد عندما يصدر إعلان أمريكي بشأن افتتاح السفارة في القدس

قال مصدر بالحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اتصال مع الإدارة الأمريكية وسوف يرد إذا صدر إعلان عن واشنطن حول النقل المزمع لسفارتها إلى القدس.

وفي وقت سابق من الجمعة، توقع مسؤول أمريكي أن تفتح السفارة الأمريكية في إسرائيل أبوابها في القدس منتصف شهر مايو المقبل.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، العام الماضي أن الولايات المتحدة اعترفت بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل ووجه ببدء الإجراءات المتعلقة بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: رويترز

قدري يوسف