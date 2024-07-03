وقال المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاده، مجيبا عن أسئلة وسائل الإعلام المحلية: "يلتقي زعيما البلدين بشكل منتظم ويقومان بزيارات متبادلة، وفي المرة الأخيرة، في 22 أبريل، زار الرئيس إلهام علييف روسيا وعقد اجتماعات هامة، وكان الاجتماع الذي عُقد في أستانا قيّما من حيث مناقشة علاقات التعاون بين البلدين وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها والخطط المستقبلية، حيث ناقش رئيسا الدولتين التعاون في منظمة شنغهاي للتعاون والمنصات الدولية الأخرى، وآفاقه، بالإضافة إلى المشاكل الدولية والإقليمية الراهنة".

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وأكد زاده أن "أذربيجان وروسيا تربطهما علاقات تعاون شاملة ومتكافئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين".

وأضاف: "لقد طور البلدان تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية والتعليمية والعديد من المجالات الأخرى، ويبني بلدانا علاقاتهما على أساس التعاون المشترك والاحترام المتبادل لاستقلال وسيادة الدولتين، وسلامة أراضيهما وحرمة حدودهما، وكذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، والالتزام بمبادئ المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة".

والتقى الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم الأربعاء على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع علييف إن العلاقات بين روسيا وأذربيجان تتطور بشكل إيجابي في مجال التعاون التجاري والاقتصادي .

المصدر: RT