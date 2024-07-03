مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 10:55 GMT

    بوتين يشيد بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وأذربيجان

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في أستانا اليوم إن العلاقات بين روسيا وأذربيجان في مجال التعاون التجاري والاقتصادي تتطور بشكل إيجابي.

    وأضاف الرئيس الروسي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه في القضية الرئيسية في التعاون الثنائي، وهي مسألة التفاعل التجاري والاقتصادي، تتطور علاقاتنا بشكل إيجابي: أكثر من أربعة مليارات حجم التبادل وهناك 4.3-4.5 مليار دولار استثمارات روسية مباشرة في اقتصاد أذربيجان. النزعة جيدة فعلا. في النصف الأول من العام، هناك نمو بنسبة 13٪. بشكل عام، كل شيء يتطور بشكل إيجابي".

    وأشار الرئيس بوتين إلى الخطط المشتركة بين الدولتين في مجال البنية التحتية، لافتا النظر إلى أن طريق الشمال-الجنوب يأتي في المقام الأول في هذا الشأن.

    وقال: "آمل أن نتحدث كذلك قليلا عن هذا الأمر. هناك إمكانية للتحدث أيضا عن المجالات الأخرى - بما في ذلك مجال الطاقة والتعاون الصناعي".

    وأوضح بوتين أن الدولتين تتصرفان على أساس الاتفاق الموقع في نهاية عام 2022. وأضاف الرئيس الروسي أن هذا "أساس جيد لتطوير العلاقات في كافة المجالات".

    كما لفت بوتين الانتباه إلى العنصر الإنساني في التعاون الثنائي، ونوه بأنه انتهت قبل فترة فعاليات "أيام الثقافة الروسية " في أذربيجان. وقال: "أشير دوما إلى اهتمامكم الشخصي الخاص بدعم اللغة الروسية: أكثر من 300 مدرسة في أذربيجان تعمل باللغة الروسية، وتعلم الشباب والأطفال هذه اللغة. وكل هذا يخلق أساسا وآفاقا جيدة للحفاظ على علاقاتنا وتطويرها للمستقبل ".

    من جانبه قال رئيس إذربيجان أن بلاده معنية وعازمة على توسيع البنية التحتية في إطار مشروع ممر النقل بين الشمال والجنوب، الذي لا يلبي في وضعه الحالي رغبات الدول المتجاورة.

    وأضاف علييف: "نحن عازمون على توسيع البنية التحتية للممر (شمال- جنوب) على الأراضي الأذربيجانية، على الرغم من وجوده فعليا، إلا أنه لا يتوافق مع طموحات شركائنا وجيراننا فيما يتعلق بالاستخدام الأقصى لهذا المشروع".

    المصدر: تاس

     

     

     

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم

    "كي لا يعود ترامب للبيت الأبيض".. أول سيناتور أمريكي ديمقراطي يدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    مصر.. حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور + فيديو)

    أخبار العالم العربي

    من المسافة صفر.. "كتائب القسام" و"سرايا القدس" تعلنان تصفية جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث مشاهد من عمليات استهداف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي بمدينة رفح (فيديو)