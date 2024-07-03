وأضاف الرئيس الروسي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى أنه في القضية الرئيسية في التعاون الثنائي، وهي مسألة التفاعل التجاري والاقتصادي، تتطور علاقاتنا بشكل إيجابي: أكثر من أربعة مليارات حجم التبادل وهناك 4.3-4.5 مليار دولار استثمارات روسية مباشرة في اقتصاد أذربيجان. النزعة جيدة فعلا. في النصف الأول من العام، هناك نمو بنسبة 13٪. بشكل عام، كل شيء يتطور بشكل إيجابي".

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وأشار الرئيس بوتين إلى الخطط المشتركة بين الدولتين في مجال البنية التحتية، لافتا النظر إلى أن طريق الشمال-الجنوب يأتي في المقام الأول في هذا الشأن.

وقال: "آمل أن نتحدث كذلك قليلا عن هذا الأمر. هناك إمكانية للتحدث أيضا عن المجالات الأخرى - بما في ذلك مجال الطاقة والتعاون الصناعي".

وأوضح بوتين أن الدولتين تتصرفان على أساس الاتفاق الموقع في نهاية عام 2022. وأضاف الرئيس الروسي أن هذا "أساس جيد لتطوير العلاقات في كافة المجالات".

كما لفت بوتين الانتباه إلى العنصر الإنساني في التعاون الثنائي، ونوه بأنه انتهت قبل فترة فعاليات "أيام الثقافة الروسية " في أذربيجان. وقال: "أشير دوما إلى اهتمامكم الشخصي الخاص بدعم اللغة الروسية: أكثر من 300 مدرسة في أذربيجان تعمل باللغة الروسية، وتعلم الشباب والأطفال هذه اللغة. وكل هذا يخلق أساسا وآفاقا جيدة للحفاظ على علاقاتنا وتطويرها للمستقبل ".

من جانبه قال رئيس إذربيجان أن بلاده معنية وعازمة على توسيع البنية التحتية في إطار مشروع ممر النقل بين الشمال والجنوب، الذي لا يلبي في وضعه الحالي رغبات الدول المتجاورة.

وأضاف علييف: "نحن عازمون على توسيع البنية التحتية للممر (شمال- جنوب) على الأراضي الأذربيجانية، على الرغم من وجوده فعليا، إلا أنه لا يتوافق مع طموحات شركائنا وجيراننا فيما يتعلق بالاستخدام الأقصى لهذا المشروع".

المصدر: تاس