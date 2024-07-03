وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى القضايا السورية خلال المباحثات بين بوتين وأردوغان "بالطبع سيكون هذا على جدول الأعمال بالطبع. اليوم سيتم التطرق (للقضية) بالتأكيد".

وقال بيسكوف في رد على سؤال لموفد آر تي الزميل محمد قصاب: "نحن نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا وهي عملية شديدة الأهمية، وروسيا بذلت جهودا جبارة في هذا الاتجاه، ونحن نرحب بالاتصالات مع دول الجوار التي تتيح تطوير هذه العملية".

في وقت سابق، توقع صحفي تركي أن يكون هناك لقاء يجمع الرئيسين التركي ونظيره السوري بشار الأسد، في أستانا عاصمة كازاخستان، على هامش قمة قادة منظمة شنغهاي في اليومين القادمين.

وقال الصحفي عبد القادر سيلڤي، بمقال رأي له في صحيفة "حرييت": "يبدو أن دبلوماسية الباب الخلفي التي تمارسها روسيا، قد وصلت إلى مرحلة معينة.. وقد يتم عقد هذا الاجتماع في أستانا أو في مكان آخر".

يذكر أن أردوغان كان قد صرح قبل أيام بأنه لا يستبعد عقد اجتماع مع الأسد للمساعدة في استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين.

المصدر: RT