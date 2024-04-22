بوتين يبحث مع نظيره الأذربيجاني القضايا الأمنية في المنطقة
Sputnik
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف القضايا الأمنية في المنطقة خلال محادثاتهما التي جرت في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "دعونا نتحدث عن الوضع من وجهة نظر ضمان الأمن في المنطقة. هناك الكثير من الأسئلة هنا، وهي حساسة للغاية".
كما تطرق بوتين خلال المحادثة إلى قضايا التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأذربيجان بلغ 4 مليارات دولار.
ورد علييف مؤكدا أن روسيا دولة أساسية في الأمن الإقليمي في القوقاز.
المصدر: RT