القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدميرها 7 طائرات مسيرة بمناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها دمرت 7 طائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

‏وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير سبع طائرات بدون طيار ومركبة واحدة لمحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"..

وأضاف البيان: "تبين أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

وأضاف البيان أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

June 28 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed seven Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAVs) and one ground control station vehicle in Houthi-controlled areas of Yemen.



It was determined the… pic.twitter.com/EnueJAjhgZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2024

ومنذ نوفمبر، شنت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، وتعتبر الحركة أن هذه السفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وتقول إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب.

المصدر: RT