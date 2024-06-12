القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا قاذفتي صواريخ كروز حوثيتين مضادتين للسفن في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها دمرت قاذفتي صواريخ كروز مضادتين للسفن في المنطقة التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير قاذفتين من صواريخ كروز المضادة للسفن (ASCM) تابعتين للحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان أن "قاذفات الصواريخ شكلت تهديدا مباشرا للقوات والسفن الأمريكية وقوات التحالف التي تمر عبر المنطقة".

وختم البيان: ستواصل القوات الأمريكية اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن في منطقة البحر الأحمر".

June 11 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed two anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a

Houthi-controlled area of Yemen.



It was determined the launchers presented an imminent threat to U.S. and… pic.twitter.com/kCzHajAnKm — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 11, 2024

وقبل أيام، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها دمرت 8 طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون استعدادهم لمعركة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، مشددين على أنهم يفرضون سيطرة كاملة على الممرات المائية في البحر الأحمر وبحر العرب، وفق تعبيرهم.

المصدر:RT