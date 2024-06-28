أكد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت كينيدي جونيور في رده على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول الخسائر الفادحة، أنه يجب التوقف عن دعم نظام كييف وإنهاء الصراع.

وعلق كينيدي جونيور على التصريح الذي أدلى به فلاديمير زيلينسكي في قمة الاتحاد الأوروبي واشتكى من العدد الكبير للجرحى والقتلى في ساحة المعركة، وهو ما يدفع أوكرانيا إلى إعداد "مقترح السلام" بسرعة.

وكتب روبرت كينيدي جونيور في حسابه على منصة "إكس": "يجب على الدول التوقف عن دعم نظام كييف وقتل الأوكرانيين، كما يجب إنهاء الصراع مع روسيا في أقرب وقت ممكن".

وقال كينيدي جونيور: "كرئيس، سأنهي الحروب، والأهم من ذلك، الأكاذيب التي تؤدي إليها، هؤلاء الأشخاص ماتوا في حرب ما كان ينبغي لها أن تحدث.. لقد ضحى المحافظون الجدد المتعجرفون بالبيت الأبيض في عهد بايدن بنصف مليون جندي في حرب بالوكالة لإضعاف روسيا ولم ينجح ذلك".

These men died in a war that should never have happened. Arrogant Neocons in the Biden White House sacrificed half a million soldiers in a proxy war they hoped would weaken Russia. It didn’t work. Russia now has more international prestige and a stronger military capacity than… https://t.co/5jIcX76Syu — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 27, 2024

وأضاف كينيدي جونيور أن "الغرب لن يتمكن من هزيمة روسيا في الصراع الأوكراني، كما لم تؤد كل إجراءات واشنطن إلا إلى زيادة مكانة موسكو الدولية وتعزيز الجيش الروسي بشكل غير مسبوق.. لقد كذبت حكومتنا علينا مرة أخرى بالتظاهر بأن هذه الحرب يمكن الفوز بها".

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستمرار أن موسكو تريد التفاوض، ولكن يتعين أن نجد من نتفاوض معه، وقال إن أية مفاوضات يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد على الأرض ومطالب روسيا الأمنية.

كما شدد بوتين على أن موسكو لا تطلب المساعدة من أحد لإتمام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

جدير بالذكر أن فترة ولاية زيلينسكي قد انتهت في 20 مايو. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد.

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المصدر: RT