قال المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور إن الولايات المتحدة يجب ألا تسمح لنفسها بالانجرار إلى حرب مباشرة مع روسيا.

وقال ماكغريغور في مقابلة مع "دي نيوي ويرلد": "لا ينبغي لأي أحد بكامل قواه العقلية أن يهتم بإدخال الغرب في حرب مباشرة مع طرف ما. لا يوجد سبب لذلك".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن تطور الأحداث العالمية مثير جدا للقلق.

وأضاف: "بالنظر إلى ما يحدث في العالم، أخاف أننا سننجر إلى صراع مع الروس، وفي الحقيقة ليس لدينا سبب للقتال معهم تحت أي ظرف من الظروف".

من الجدير بالذكر أن موسكو أكدت مرارا وتكرارا عدم تشكيلها أي تهديد لأي من دول "الناتو"، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي يمكن أن تشكل خطرا على مصالحها. في الوقت نفسه، تظل روسيا منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن المسار نحو عسكرة أوروبا.

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الفائت مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

المصدر: دي نيوي ويرلد