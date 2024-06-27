قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون خلال كلمته التي نشرها بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي إنه "من المستحيل أن تهزم أوكرانيا روسيا".

وتابع كارلسون: "أفضل ما يمكن للأوكرانيين أن يفعلوه هو صنع السلام. الجميع يعرف ذلك، بما في ذلك زيلينسكي، الذي أراد ذلك منذ بداية الصراع".

إقرأ المزيد

وأضاف كارلسون أنه قبل عامين، تعطلت محادثات السلام بين موسكو وكييف من قبل بريطانيا والولايات المتحدة، والآن تم تدمير أوكرانيا بالكامل، وأصدر الرئيس المنتهية ولايته زيلينسكي قانونا يسمح للشركات الأجنبية بشراء أراضي الدولة.

وخلص كارلسون إلى أنه في غضون 30 عاما، ستحتل شركة "بلاك روك" وغيرها من الشركات الأجنبية البلاد بأكملها، ولن يبقى هناك أي أوكرانيين في البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم في وقت سابق مقترحات سلام جديدة لحل النزاع بأوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع مناطق شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه كمناطق تابعة لروسيا وتعزيز وضع عدم الانحياز وعدم امتلاك الأسلحة النووية، ونزع السلاح، واجتثاث النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.

وقد رفض الجانب الأوكراني هذه المبادرة، فيما أشار بوتين أيضا إلى انتهاء فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي وعدم إمكانية استعادة شرعيته بأي وسيلة كانت وفقا للدستور الأوكراني. وأوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين لا يرفض إمكانية التفاوض مع أوكرانيا، إلا أنه توجد سلطة شرعية أخرى في البلاد.

المصدر: RT