تونس.. وفاة عسكري في إطلاق نار مباغت على دورية عسكرية في رمادة

أفادت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء بتعرض دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة فجر اليوم إلى إطلاق نار مباغت مجهول المصدر أسفر عن وفاة عسكري.

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ووفقا لبيان الوزارة كانت الدورية بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة فجر اليوم الأربعاء، قبل تعرضها للهجوم.

وبحسب البيان تم فتح تحقيق في الواقعة بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع التونسية في الـ 21 من يونيو الجاري مصرع عسكري إثر حادث سقوط مروحية في جنوب البلاد.

وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمات استطلاعية.

ففي يونيو 2023، لقي 4 عسكريين مصرعهم جراء سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل ولاية بنزرت، شمال البلاد.

وفي اكتوبر 2021، توفي 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية للجيش في أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس جنوب البلاد.

المصدر: موازيك