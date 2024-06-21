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مصرع عسكري تونسي إثر سقوط مروحية جنوب البلاد

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مصرع عسكري تونسي إثر سقوط مروحية جنوب البلاد
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية يوم الجمعة، مصرع عسكري إثر حادث سقوط مروحية في جنوب البلاد.

ونقلت وكال "فرانس برس" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، أن الحادث جدّ "خلال مناورة عادية وأثناء النزول" في ولاية قفصة.

وقال المتحدث إن عسكريين اثنين هما طاقم المروحية تم نقلهما إلى المستشفى وقد "توفي أحدهما والثاني في حالة صحية مستقرة".

وسبق أن شهدت تونس حوادث تحطم مماثلة لمروحيات عسكرية خلال تدريبات أو مهمات استطلاعية.

ففي يونيو 2023، لقي 4 عسكريين مصرعهم جراء سقوط مروحيتهم في البحر قرب سواحل ولاية بنزرت، شمال البلاد.

وفي اكتوبر 2021، توفي 3 عسكريين بحادث تحطم مروحية للجيش في أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس جنوب البلاد.

المصدر: أ ف ب

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