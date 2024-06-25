زاخاروفا تصف تصريحات مستشار زيلينسكي بـ"النازية"

وصفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات ميخائيل بودولياك مستشار زيلينسكي بأنها "منقولة بورق شفاف من المفهوم الألماني لتطهير شبه جزيرة القرم في الحرب العالمية الثانية".

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "إنها تصريحات منقولة بدقة 100% من المفهوم الألماني النازي لتطهير شبه جزيرة القرم خلال الحرب العالمية الثانية. اليوم أضافوا إلى ذلك أسلحة أمريكية، وهي منهجية الإرهاب الدولي الحديث، لكن الحشو يظل كما هو: إنها النازية".

وكان ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي قد كتب في قناته على تطبيق "تليغرام" إنه "لا ينبغي أن تكون هناك حياة سلمية في شبه جزيرة القرم، التي هي معسكر ومستودع عسكري كبير، مع مئات الأهداف العسكرية المباشرة".

وتابع أنه "لا توجد ولا يمكن أن تكون هناك أي شواطئ أو مناطق سياحية أو علامات على الحياة السلمية في شبه الجزيرة".

المصدر: RT