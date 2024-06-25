كييف: وضع نظام الطاقة سيكون صعبا خلال الأسابيع المقبلة

أعلن المدير العام لشركة YASNO الأوكرانية للطاقة سيرغي كوفالينكو، أن البلاد ستجد نقصا حادا في توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يواجه نظام الطاقة وضعا صعبا خلال الأسابيع 6-8 المقبلة.

وكتب على صفحته على "فيسبوك": "نعاني من نقص شديد في توليد الكهرباء محليا.. في الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة، سيكون الوضع مع العجز صعبا"، وبحسب رئيس الشركة، فحتى استيراد الكهرباء، الذي وصل بالفعل إلى الحد الأقصى، لا ينقذ الوضع.

واعترف كوفالينكو بأن حالة نظام الطاقة تتغير بشكل كبير حتى خلال يوم واحد. يتم إغلاق بعض وحدات محطات الطاقة النووية لإجراء إصلاحات مجدولة، ويستمر الاستهلاك في الازدياد.

وفي 14 يونيو الجاري، أفاد رئيس شركة "أوكرينرغو" فلاديمير كودرتسكي، أن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة جميع وحدات محطات الطاقة المتضررة قبل بداية فصل الشتاء.

وبحسب نائبة وزير الطاقة سفيتلانا غرينشوك، فإن السلطات تتفاوض مع الشركاء على أمل زيادة واردات الكهرباء قبل بدء موسم التدفئة (فصل الشتاء)، لكنها قالت إنه حتى زيادة الواردات لن تكون قادرة على تلبية جميع احتياجات البلاد.

وكما أفاد وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، فقد فقدت أوكرانيا مؤخرا كمية هائلة من توليد الطاقة. بدوره، أوضح مستشار رئيس المكتب الرئاسي ميخائيل بودولياك، أن محطات كانيفسكايا ودنيبروغيس وزميفسكايا للطاقة الكهرومائية تضررت.

وأفادت وزارة الطاقة عن التدمير الكامل لمحطة تريبلسكا للطاقة الحرارية، وهي أكبر منشأة لتوليد الطاقة في منطقة كييف.

ووفقا لوزير الخارجية دميتري كوليبا، فقد تضرر أكثر من نصف نظام الطاقة في أوكرانيا. ويتم تشجيع المواطنين بانتظام على استخدام الطاقة باعتدال.

المصدر: RT