ضابط سويسري: الهجوم على سيفاستوبول يكشف أكاذيب الغرب وأوكرانيا

أكد العقيد المتقاعد في هيئة الأركان السويسرية جاك بود، أن ضرب قوات كييف مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية مؤخرا يكشف أكاذيب الغرب وأوكرانيا، ويؤكد يأس الغرب في مواجهة روسيا.

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وقال بود في حديث لـ Sud Radio: "عندما أرسلت الولايات المتحدة صواريخ "أتاكمس" إلى أوكرانيا قالوا إن كييف قدمت ضمانات بعدم استخدامها ضد المدنيين، لكن من الواضح أن الواقع ليس كذلك".

وذكر أن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ كان يهدف إلى وقف تقدم القوات الروسية وليس قصف السكان المدنيين.

وأشار إلى أن رفع القيود عن ضرب الأراضي الروسية يظهر أن الغرب يشعر باليأس بسبب الإخفاقات الأوكرانية.

وأطلقت القوات الأوكرانية 5 صواريخ "أتاكمس" بذخائر عنقودية على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وتمكنت الدفاعات الروسية من اعتراض 4 صواريخ، فيما انفجر الصاروخ الخامس فوق شاطئ المدينة مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة أكثر من 151 شخصا جراء سقوط ذخائره العنقودية وانفجارها.

وحملت روسيا واشنطن وكييف المسؤولية عن هذه الجريمة، وأكدت أنها لن تمر بلا رد.

المصدر: نوفوستي