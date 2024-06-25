منفذو اعتداء داغستان الإرهابي استغرقوا شهرا في التخطيط لجريمتهم وقتل القس كوتيلنيكوف

ذكرت صحيفة "إزفستيا" أن الإرهابيين منفذي اعتداء جمهورية داغستان الروسية مؤخرا استغرقوا شهرا بالتخطيط لجريمتهم، وأدرجوا راعي كنيسة مدينة ديربنت القس نيكولاي كوتيلنيكوف بين أهدافهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع: "كشف فحص هواتف الإرهابيين أنهم خططوا مسبقا لقتل القس نيكولاي كوتيلنيكوف وأدرجوه بين الأهداف الرئيسية لجريمتهم .. خططوا للهجوم على الكنيس اليهودي في ديربنت والكنائس الأرثوذكسية في ديربنت ومحج قلعة".

وأعرب بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل عن تعازيه في ضحايا الاعتداء الإرهابي على ديربنت ومحج قلعة في داغستان، مشيرا إلى أن "العدو لا يتخلى عن محاولات ضرب السلام والوئام الديني في روسيا، ويختار عمدا المقدسات لاستهدافها".

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وأعلن وزير الصحة في داغستان أن عدد قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفع إلى 20 شخصا والإصابات إلى 46.

وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الأحد الماضي استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.

كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.

المصدر: نوفوستي، إزفيستيا