القضاء على 6 إرهابيين على الأقل في داغستان الروسية

أعلنت قوات الأمن في جمهورية داغستان الروسية مساء يوم الأحد القضاء على 6 مسلحين على الأقل في الجمهورية، أربعة منهم في محج قلعة واثنان في دربنت.

وقالت قوات الأمن: "في أراضي المنطقة تم القضاء على 6 إرهابيين على الأقل".

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور. وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي".

وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النار.

وأفاد مفتي الجمهورية بارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإرهابية في داغستان إلى 9 (7 منهم من قوات حفظ النظام)، وإصابة 25 شخصا، بالإضافة إلى ذلك، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، كما تم الإعلان عن وفاة رئيس قسم شرطة أضواء داغستان.

وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تطبيق نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في جمهورية داغستان.

المصدر: RT