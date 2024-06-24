داغستان الروسية تعلن حصيلة جديدة لضحايا هجمات إرهابية طالت كنيستين ومعبدا يهوديا

أعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف فجر اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في الجمهورية إلى أكثر من 15 شرطيا، كما قتل عدد من المدنيين.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تلغرام": "وقع أكثر من 15 ضابط شرطة ضحايا للهجوم الإرهابي اليوم، وهم يدافعون عن السلام والهدوء في داغستان ويحملون السلاح في أيديهم، كما قُتل العديد من المدنيين خلال الاشتباكات والهجمات الإرهابية على أهداف سلمية تماما".

وذكرت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا أنه تم تنفيذ هجمات مسلحة مساء الأحد في ديربنت ومحج قلعة على كنيستين أرثوذكسيتين ومعبد يهودي ومركز لشرطة المرور. وفتحت لجنة التحقيق الروسية في داغستان دعاوى جنائية بموجب المادة "هجوم إرهابي".

وأعلنت وزارة الداخلية الداغستانية مقتل ستة من ضباط إنفاذ القانون وإصابة 12 أخرين نتيجة إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفاد مفتي الجمهورية بارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإرهابية في داغستان إلى 9 (7 منهم من قوات حفظ النظام)، وإصابة 25 شخصا، بالإضافة إلى ذلك، قُتل كاهن في الكنيسة الأرثوذكسية، كما تم الإعلان عن وفاة رئيس قسم شرطة مرور داغستان.

وأفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم تطبيق نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في جمهورية داغستان.

كما أعلنت قوات الأمن في جمهورية داغستان الروسية مساء يوم الأحد القضاء على 6 مسلحين على الأقل في الجمهورية، أربعة منهم في محج قلعة واثنان في دربنت.

المصدر: RT