ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في داغستان إلى 20
Globallookpress
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بلغت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي في جمهورية داغستان الروسية يوم أمس 20 قتيلا، والإصابات 46.
وأعلن وزير الصحة في الجمهورية أن عدد قتلى الاعتداء الإرهابي ارتفع إلى 20 شخصا والإصابات إلى 46.
وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعرض مدينتي ديربنت ومحج قلعة في داغستان لاعتداء إرهابي الليلة الماضية استهدف كنيستين أرثوذوكسيتين، وكنيسا يهوديا ومركزا لشرطة المرور.
كما أعلنت قوات الأمن في داغستان القضاء على 6 مسلحين، 4 منهم في محج قلعة و2 في دربنت.
المصدر: RT