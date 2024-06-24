إدانات دولية للاعتداء الإرهابي على داغستان

دانت الصين وإيران الاعتداء الإرهابي على رجال الشرطة ودور العبادة في جمهورية داغستان الروسية الليلة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن الصين تعارض أي شكل من أشكال الهجمات الإرهابية، وتدين الهجوم على رجال الشرطة والمدنيين في داغستان، وتعرب عن تعازيها في ضحايا الهجوم.

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ودان المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الهجوم الإرهابي وقال إن الإرهاب يشكل تهديدا للمجتمع الإنساني.

وأعرب عن تعازيه وتضامنه مع روسيا حكومة وشعبا وخاصة أسر الضحايا.

وأضاف: "تعتبر جمهورية الإسلامية الإيرانية الإرهاب أيا كان نوعه تهديدا للمجتمع الإنساني والأمن الدولي وتشدد على ضرورة تحلي المجتمع الدولي بإرادة جادة وبذل جهود فعالة لمواجهة هذا التهديد المشترك".

وأعلن حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف فجر اليوم الاثنين ارتفاع عدد ضحايا الاعتداء إلى أكثر من 15 شرطيا، وعدد من المدنيين.

المصدر: نوفوستي، إرنا