بوتين: روسيا مستعدة لبحث الأمن الأوراسي مع الجميع بمن فيهم أعضاء "الناتو"

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن استعداد روسيا لبحث الأمن الأورواسي الموحد مع جميع الأطراف المعنية والروابط الدولية، وبلدان أوروبا و"الناتو".

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وكان الرئيس بوتين قد أعلن مؤخرا عن مبادرة لـ"طي صفحة المأساة الأوكرانية"، لكنها لم تحظ حتى الآن بقبول كييف ورعاتها الغربيين الذين يواصلون دعمها بالسلاح.

وشددت موسكو اليوم على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف على أن التهديدات الناشئة للأمن الأوراسي معظمها نابعة من النهج العدواني لحلف "الناتو" حيث يريد الغرب تدمير البنية الأمنية في الفضاء الأوراسي.

وجاء حديث بوتين هذا خلال لقائه مجموعة من خريجي الأكاديميات العسكرية في الكرملين اليوم، حيث قال في هذه المناسبة: "ترسخت لدى مدرستنا العسكرية تقاليد تجذّرت في المعارك الصعبة، وصفات وقيم تميز الجيش الروسي بجميع رتبه من الجندي إلى المارشال. على رأس هذه القيم حب الوطن والصمود والشجاعة منقطعة النظير".

وأكد بوتين مواصلة روسيا تطوير ثالوثها النووي ضمانا للردع الاستراتيجي والحفاظ عل توازن القوى في العالم.

كما أعلن في وقت سابق أن حصة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية الروسية وصلت إلى 95%، وفي القوات البحرية النووية 100%.

وأعلن بوتين عن بدء إنتاج صواريخ "تسيركون" النووية التكتيكية فرط الصوتية، وأشار إلى زيادة إمداد القوات الروسية في العملية الخاصة بأوكرانيا بالطائرات المسيرة بمختلف أنواعها.

ولفت إلى زيادة إنتاج المدرعات وأنظمة التدمير عالية الدقة والطائرات الهجومية، وأنظمة كشف العدو ومرابض إطلاقه، ووسائل القيادة والسيطرة المتطورة وأنظمة الاتصالات الحديثة وجميعها روسية الصنع.

المصدر: RT