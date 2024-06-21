لافروف: معظم التهديدات الناشئة للأمن الأوراسي مصدرها عدوانية "الناتو"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن التهديدات الناشئة للأمن الأوراسي معظمها تأتي من الخط العدواني لحلف "الناتو" حيث يريد الغرب تدمير البنية الأمنية في الفضاء الأوراسي.

وأضاف لافروف خلال إحاطة صحفية حول نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان مايلي:

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التهديدات الناشئة للأمن الأوراسي في الغالبية العظمى معظمها تأتي من الخط العدواني لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

الغرب يريد خصخصة القضايا الأمنية في الفضاء الأوراسي وتدمير الهياكل (الأمنية) الموجودة.

يجب على جميع دول القارة المشاركة في المناقشات حول الأمن الأوراسي الجديد دون تدخلات خارجية.

اتفق رؤساء وزارة خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي على العمل على تشكيل هيكل أمني أوراسي جديد

يشكل الصراع الذي أطلقه وافتعله الغرب في أوكرانيا تهديدا خطيرا للغاية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

دعت روسيا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي للتحدث في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 يوليو المقبل حول موضوع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: تاس