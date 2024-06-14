لافروف: باب بناء الأمن الأوراسي مفتوح أمام الدول الأوروبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن باب الأمن الأوراسي مفتوح أمام الدول الأوروبية.

جاء ذلك خلال تصريحات لافروف عقب اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقيادة وزارة الخارجية الروسية، حيث تابع أن الشراكة الأوراسية الكبيرة، إذا ركزت على تشكيل سلاسل اقتصادية ومالية وسلاسل نقل مستقلة عن إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية والدول التابعة لها، فإنها ستشكل نوعا من الأساس الاجتماعي والاقتصادي.

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وقال لافروف للصحفيين إن الأساس المادي لذلك النظام الأمني الذي ترغب روسيا في بنائه "مفتوح لجميع الدول والمنظمات في القارة الأوراسية دون استثناء"، وأضاف: "وهذا يفترض بالطبع أن يكون الباب مفتوحا أمام أوروبا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن اليوم خلال هذا الاجتماع عن اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب، رسم فيه خارطة الطريق للخروج من الأزمة الأوكرانية و"طي صفحة المأساة الأوكرانية"، يتمثل في انسحاب القوات الأوكرانية من كافة الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا بإرادة شعوبها وباستفتاء شرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية: من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وحينها، وفقا للرئيس، يتم ترسيم الحدود الجغرافية. وكذلك إعلان أوكرانيا عدم الانضمام إلى "الناتو"، وحينها سيتم فورا إعطاء الأوامر من جانب روسيا بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من جبهة القتال، وبدء الحوار. وأشار الرئيس إلى أن على أوكرانيا أن تتخذ مثل هذا القرار بشكل مستقل استرشادا بالقيم الوطنية وإرادة ومصلحة الشعب الأوكراني.

وتابع الرئيس أنه إذا كانوا في كييف سيرفضون المقترح الروسي فهذا شأنهم، لكن الواقع الراهن على الأرض سيتغير فيما بعد ليس في صالح كييف، وستكون الظروف مختلفة.

وتعليقا على رفض الغرب فيما سبق المقترحات الروسية للتسوية بأوكرانيا، قال لافروف: "إن كل مرة يرفض فيها الغرب مقترحات السلام الروسية، لا يأتي ذلك بشيء جيد".

المصدر: RT