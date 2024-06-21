موسكو: حوارنا مع واشنطن يجب أن يشمل جميع نقاط الخلاف بلا استثناء بما في ذلك دورها في نزاع أوكرانيا

أعرب متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن استعداد موسكو لحوار شامل مع واشنطن، يطال جميع القضايا الخلافية بما فيها الدور الأمريكي في نزاع أوكرانيا.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "نحن منفتحون على الحوار، ولكن على حوار واسع وشامل يغطي جميع الأبعاد، بما في ذلك البعد الراهن المتعلق بنزاع أوكرانيا، والضلوع الأمريكي المباشر فيه".

وأضاف: الحوار بين روسيا والولايات المتحدة "مطلوب بشدة" نظرا لأن القضايا تتراكم، بما فيها المتعلقة بمنظومة الأمن الدولي.

وكان مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي قد أعرب عن انفتاح واشنطن على المفاوضات مع روسيا حول قضايا المخاطر النووية والحد من أسلحة الدمار الشامل، "بشكل منفصل عن أزمة أوكرانيا"، وهو ما رد عليه نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف صباح اليوم في منشور ساخر بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، قارن فيه بين الوضع الراهن والوضع في الحرب العالمية الثانية، وتخيل أن تلجأ ألمانيا النازية إلى عدوها الاتحاد السوفيتي باقتراح لإدراج قضية القيود المفروضة على إنتاج أسلحة (دبابات أو طائرات أو مدافع "كاتيوشا")، ووصف ذلك بـ "السخف والجنون وهذيان معتوه أخرق".

وتابع مدفيديف في منشوره أن التفاوض مع الولايات المتحدة يكون فقط "بعد التوقف عن تزويد نظام كييف بالأسلحة، ورفض انضمامه إلى (الناتو)".

المصدر: RT