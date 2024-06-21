مدفيديف: لترتعش النخبة الأمريكية العفنة ولتقفز من النافذة بكلمات "الروس قادمون"

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف فلترتعش النخبة الأمريكية ولتقلق وتهتز كما فعل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الذي قفز من النافذة قائلا: "الروس قادمون".

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جاء ذلك وفقا لما كتبه مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، تعليقا على دعوة الولايات المتحدة روسيا للتفاوض بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بشكل منفصل عن أوكرانيا حيث تابع:

يواصل الأمريكيون معاملة الجميع بوصفهم أغبياء تماما.

فقط، تخيل معي لو أن ألمانيا النازية، خلال الحرب العالمية الثانية، لجأت إلى الاتحاد السوفيتي باقتراح لإدراج قضية القيود المفروضة على إنتاج أي أسلحة (دبابات أو طائرات أو مدافع "كاتيوشا" مثلا) في مسار تفاوضي منفصل. بمعنى، دعونا نحدّ من إنتاج هذه الأسلحة. ألا يعدّ ذلك سخفا، جنونا، هذيان معتوه أخرق؟

أما الولايات المتحدة فتقترح الآن، وبكل جدية، أن نتفاوض بشأن معاهدة جديدة بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. بل ويقولون نعم سنزود النازيين الجدد بجميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات والصواريخ بعيدة المدى، وسنناقش معكم معاهدة "ستارت" جديدة، لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

كم هي مخلوقات وقحة مستهترة!

كلا، نتفاوض فقط بعد التوقف عن تزويد نظام بانديرا (كييف) بالأسلحة ورفض انضمامه إلى حلف "الناتو".

خلاف ذلك، يجب أن يتطور كل شيء وفقا لسيناريو مختلف تماما. وكما هو الحال في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، يجب أن يبدأ الذهان الشامل في الولايات المتحدة مع بناء المخابئ من القنابل والصواريخ الروسية في جميع أنحاء البلاد.

ولتقلق ولترتعش ولتهتز النخب الأمريكية العفنة! وليقفز أحدهم من النافذة، كما فعل وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيمس فورستال في 22 مايو 1949 (أثناء وجوده في مستشفى الأمراض النفسية)، قائلا: "الروس قادمون".

المصدر: RT