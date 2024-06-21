واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا حول المخاطر النووية بعيدا عن أزمة أوكرانيا
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أعرب مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي عن انفتاح واشنطن على المفاوضات مع روسيا حول قضايا المخاطر النووية والحد من أسلحة الدمار الشامل، بشكل منفصل عن أزمة أوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "نحن منفتحون على مفاوضة روسيا حول المخاطر النووية والحد من التسلح".
وأضاف أن البيت الأبيض لم يربط أبدا هذه المناقشات بنزاع أوكرانيا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث صيغة معاهدة جديدة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أمس بأن روسيا تفكر في تعديل عقيدتها النووية، وأنها رغم ذلك "ليست بحاجة بعد" إلى توجيه ضربة نووية استباقية للعدو المفترض.
المصدر: نوفوستي