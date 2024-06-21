 
مباشر

واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا حول المخاطر النووية بعيدا عن أزمة أوكرانيا

أخبار العالم

واشنطن تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا حول المخاطر النووية بعيدا عن أزمة أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xs25

أعرب مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي عن انفتاح واشنطن على المفاوضات مع روسيا حول قضايا المخاطر النووية والحد من أسلحة الدمار الشامل، بشكل منفصل عن أزمة أوكرانيا.

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي": "نحن منفتحون على مفاوضة روسيا حول المخاطر النووية والحد من التسلح".

وأضاف أن البيت الأبيض لم يربط أبدا هذه المناقشات بنزاع أوكرانيا.

إقرأ المزيد
بوتين: روسيا تدرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية
بوتين: روسيا تدرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لبحث صيغة معاهدة جديدة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أمس بأن روسيا تفكر في تعديل عقيدتها النووية، وأنها رغم ذلك "ليست بحاجة بعد" إلى توجيه ضربة نووية استباقية للعدو المفترض.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا