بوتين: روسيا تدرس تغييرات محتملة في العقيدة النووية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن روسيا تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية، مؤكدا أن موسكو ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية.

وقال بوتين: "روسيا تفكر في إجراء تغييرات على عقيدتها النووية، وذلك بسبب عمل العدو على خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية".

وأضاف بوتين أنه على وجه الخصوص، يجري تطوير قنابل نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية.

وتابع: "نحن نعلم أن هناك أفكارا في دوائر الخبراء في الغرب حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة، ولا يوجد شيء فظيع في هذا الأمر، ولكننا ملزمون بالاهتمام بهذا الأمر ونحن ننتبه إلى هذا".

وأشار إلى أن روسيا لا تحتاج حتى الآن إلى توجيه ضربة نووية وقائية. وشدد الرئيس على أنه "في ضربة جاوبية سيتم ضمان تدمير العدو".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات الاستراتيجية الروسية في حالة استعداد قتالي كامل، وقال: "القوات النووية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية دائما في حالة استعداد قتالي كامل، لذا فإن ما تفعله الدول الغربية الآن لا يزعجنا كثيرا، لكننا بالطبع نراقبه عن كثب".

المصدر: RT