هيئة بحرية بريطانية: سفينة بالبحر الأحمر أبلغت عن وقوع انفجارين بالقرب منها قبالة سواحل اليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بأن سفينة في البحر الأحمر، أبلغت اليوم عن وقوع انفجارين بالقرب منها، على بعد 40 ميلا بحريا قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن (UkMTO) تلقت "تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن".

وأضاف البيان أن "الربان أبلغ عن انفجارين على مقربة من السفينة وأن طاقم السفينة لم يصب بأذى وتتجه السفينة إلى وجهتها المقررة".

وأشار إلى أن: "السلطات تقوم بالتحقيق بالحادثة، وينصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة (إم في فيربينا) بعد هجوم صاروخي حوثي، قبل أيام قليلة، تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة.

ومنذ نوفمبر، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.

المصدر: RT