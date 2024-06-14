بيسكوف: الغرب سيدرس مبادرة بوتين بشأن أوكرانيا على الأرجح

رجح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الدول الغربية ستدرس مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاصة بمفاوضات السلام حول أوكرانيا.

وقال بيسكوف في حديث للإعلامي بافيل زاروبين، يوم الجمعة: "على الأرجح سيدرسون ذلك"، وذلك ردا على سؤال حول رد الفعل المحتمل للدول الغربية على ما أعلنه بوتين.

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وكان الرئيس بوتين قد أعلن عن الشروط الروسية لإطلاق مفاوضات السلام مع أوكرانيا، أبرزها انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وتخلي أوكرانيا عن المساعي للعضوية في الناتو.

وفي الردود الأولى على تصريحات بوتين قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إن بوتين "لا يمكنه إملاء شروط السلام".

بدوره، اعتبر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن تنفيذ تلك الشروط سيكون "تحقيقا لأهداف روسيا".

المصدر: RT