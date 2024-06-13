بولندا: لن نرسل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أوكرانيا

أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا أن وارسو لا تعتزم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات إلى كييف.

وقال سيفيرا في حوار مع إذاعة Radio Zet ردا على سؤال حول إمكانية تقديم هذه الأنظمة الصاروخية إلى أوكرانيا: "لا، بالتأكيد لا"، موضحا "نقل بطارية [باتريوت] بأكملها أمر خطير للغاية" و"يقلل من أمن بولندا".

وشدد المسؤول على أن نظام الدفاع الجوي هذا "ضروري لبولندا لحماية البنية التحتية وتجمعات قواتها".

وفي إبريل أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك استحالة نقل أنظمة "باتريوت" الخاصة بها إلى أوكرانيا.

واليوم أيضا أقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بعجز بلاده عن تزويد كييف بأنظمة "باتريوت" إضافية.

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وفي وقت سابق رفض المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي تأكيد صحة المعلومات التي تحدثت عن استعداد واشنطن لنقل أنظمة إضافية من صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا.

ويطالب فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتقديم منظومات باتريوت إضافية لقواته التي تشتكي باستمرار في الفترة ألأخيرة من نقص في الذخيرة وخاصة في أنظمة الدفاع الجوي.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تدمير منظومات باتريوت موجودة لدى الجيش الأوكراني.

المصدر: "نوفوستي"