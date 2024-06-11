صرح نائب رئيس إدارة التجنيد في القيادة العسكرية الإقليمية في خاركوف أوليغ شيرسكي أن كل فرد من سكان أوكرانيا سيضطر للقتال مشيرا إلى أن القوات المسلحة في البلاد "ليست بلا نهاية".

وقال شيرسكي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الحكومية الإستونية "ERR": "في النهاية علينا أن ندرك أن الحرب طويلة الأمد، وسوف تمس كل واحد منا.. اليوم، غدا، يوما ما سيضطر الجميع للقتال، وأن ندرك أن القوات المسلحة ليست بلا نهاية".

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وأضاف: "أولئك الذين في الصفوف الأمامية يقاتلون اليوم، ولكن غدا يجب أن يحل محلهم شخص ما..إذا أردنا الفوز، علينا أن نستعد لذلك غدا".

يشار إلى أن سلطات كييف، تحاول بمختلف الطرق تجنيد أكبر قدر ممكن من العسكريين بما في ذلك عن طريق تشديد قواعد التعبئة، واجتذاب المرتزقة وتجنيد السجناء وغيرهم.

وفي 16 أبريل، وقع فلاديمير زيلينسكي المنتهية ولايته مشروع قانون يوسع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم قواته المضاد.

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وفي 18 مايو، دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.

هذا وانتهت فترة ولاية زيلنسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".

المصدر: تاس

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