"نيويورك تايمز": واشنطن ضغطت على كييف لزيادة التجنيد والتعبئة العسكرية

قالت "نيويورك تايمز" إن واشنطن ضغطت على أوكرانيا لحلّ مشكلة التعبئة التي يواجهها نظام كييف في تجنيد أكبر عدد ممكن من الرجال بعد الهجوم المضاد الفاشل، والخسائر الفادحة على الجبهة.

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وكتبت الصحيفة: "عندما قام المسؤولون الأمريكييون بممارسة الضغط على المشرعين في واشنطن من أجل تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإنهم قاموا أيضا بممارسة الضغط على الحكومة الأوكرانية لدفعها لحل مشكلة التعبئة".

وذكرت الصحيفة أن نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا جيمس أو براين أعلن أثناء زيارته إلى كييف في الأسبوع الجاري أن الجهود الأوكرانية في مجال التعبئة لا تعتبر تقل أهمية من مسألة إمدادات المدفعية لتحقيق استقرار الوضع على الجبهة. ونقلت عن تصريح أو براين قوله: "على أوكرانيا أن تضمن أنه يوجد لديها أناس ضروريين للقتال".

ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 16 أبريل الجاري قانونا حول تشديد التعبئة في أوكرانيا سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو القادم. ويلزم هذا القانون كل الرجال الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية بتجديد بياناتهم الشخصية في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوميا شخصيا أو إلكترونيا.

المصدر: نوفوستي