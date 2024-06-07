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لأول مرة.. البرازيل تسلم مطلوبا لموسكو

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لأول مرة.. البرازيل تسلم مطلوبا لموسكو
Sputnik
مبنى النيابة العامة الروسية في موسكو
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أعلنت النيابة العامة في روسيا أن البرازيل قامت للمرة الأولى بتسليم مواطن روسي تم إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا من قبل روسيا بتهمة الاحتيال في مجال الأعمال.

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وقالت النيابة العامة في بيان على موقعها الرسمي: "بطلب من النيابة العامة في روسيا تقوم هيئات الأمن البرازيلية بتسليم المواطن الروسي دينيس أسفاندياروف لمثوله أمام المحكمة بتهمة المساعدة في الاحتيال الخاص بالفشل المتعمد في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في مجال النشاط التجاري".

ووفقا لمعلومات التحقيق قام أسفاندياروف بصفته رئيسا لشركة تجارية في الفترة بين 1 يناير 2017 و25 يناير 2018 بعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية لتوريد مواد البناء والحصول غير الشرعي على حق ملكية شركتي بناء في شكل 29 شقة في مدينة قازان الروسية تتجاوز قيمتها الإجمالية 67 مليون روبل.

وتابع أنه "تجري لأول مرة عملية تسليم شخص مطلوب من البرازيل إلى روسيا منذ توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والبرازيل بتاريخ 14 يناير 2002 ودخولها حيز التنفيذ".

المصدر: نوفوستي

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