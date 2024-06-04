الجيش الألماني يطلب 200 ألف قطعة ذخيرة لتعويض مساعداته لأوكرانيا

يعتزم الجيش الألماني طلب ذخيرة مدفعية بمقدار 200 ألف قطعة على خلفية استنفاد مخزوناته بسبب المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "Der Spiegel" الألمانية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الألمانية: "يخطط الجيش الألماني لشراء 200 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم بقيمة حوالي 880 مليون دولار بالإضافة إلى العقد المبرم سابقا بمبلغ 1.2 مليار دولار".

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ووفقا للصحيفة، تم اتخاذ هذا القرار بسبب انخفاض حجم ذخيرة القوات المسلحة الألمانية على خلفية توريد الذخيرة من احتياطياتها إلى أوكرانيا.

في 14 فبراير، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إنه في عام 2024 سترسل ألمانيا قذائف مدفعية إلى أوكرانيا بما يساوي ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما أرسلته في عام 2023.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى هذه الدول من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: Der Spiegel