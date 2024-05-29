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السويد تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار

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السويد تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار
Sputnik
ستوكهولم، السويد
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أعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تعد الأكبر من نوعها حتى الآن، بقيمة 1.2 مليار دولار.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السويدي إيبو بوش قوله إن "السويد تدعم أوكرانيا بتخصيص الحزمة الـ16 من المساعدات بقيمة 13.3 مليار كرونة (1.2 مليار دولار) في أكبر حزمة حتى الآن".

وتشمل الحزمة الجديدة مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية التي لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية.

مع حزمة اليوم يصل إجمالي الدعم السويدي لأوكرانيا إلى ما يزيد عن 50 مليار كرونة.

وفي وقت سابق قدمت ستوكهولم إطارا طويل الأمد لدعم أوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة للفترة 2024-2026.

المصدر: أ ف ب

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