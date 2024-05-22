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السويد تخصص أكثر من 7 مليارات دولار لدعم أوكرانيا عسكريا

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السويد تخصص أكثر من 7 مليارات دولار لدعم أوكرانيا عسكريا
Gettyimages.ru
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قررت الحكومة السويدية تشكيل برنامج مدته ثلاث سنوات لتخصيص الدعم العسكري لأوكرانيا للفترة 2024-2026 بمبلغ 7.02 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السويدية في بيان: "من أجل تعزيز الدعم السويدي لأوكرانيا، اتفقت الحكومة والديمقراطيون السويديون على تحديد إطار الدعم العسكري لأوكرانيا للفترة 2024-2026".

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وأضاف: "سيصل حجم مساعدات السويد إلى 75 مليار كرونة (7.02 مليار دولار) في شكل دعم عسكري للفترة 2024-2026، 25 مليار كرونة سنويا (2.24 مليار دولار)".

وأشار البيان إلى أن المساعدة العسكرية والمدنية السويدية لأوكرانيا ستصل إلى 100 مليار كرونة (9.35 مليار دولار) ما بين إرسال معدات عسكرية والمساهمات المالية لشراء المعدات.

وأكد البيان أن "عملية إعادة التسلح داخل البلاد ينبغي أن تتم في وقت واحد مع استمرار الدعم لأوكرانيا، لذلك فإن الحكومة قد قررت أن مساعدات لكييف لا ينبغي أن "تقوض بناء القدرة الدفاعية للسويد أو تعوق تنفيذ الإصلاحات الضرورية الأخرى".

وفي وقت سابق، أكد وزير دفاع السويد بول جونسون أن بلاده لا تخطط لإرسال أي عسكريين إلى أوكرانيا، وستنظر في هذا الخيار في حال تلقيها مقترحات بهذا الخصوص من الحلفاء في "الناتو".

 

 

المصدر: تاس

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