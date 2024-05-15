وزير دفاع السويد: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا وسننظر في مقترحات "الناتو" بهذا الصدد

أكد وزير دفاع السويد بول جونسون أن بلاده لا تخطط لإرسال أي عسكريين إلى أوكرانيا، وستنظر في هذا الخيار في حال تلقيها مقترحات بهذا الخصوص من الحلفاء في "الناتو".

وقال جونسون لمجموعة من المراسلين ومحللي مراكز الأبحاث: "على حد علمي، لم يكن هناك موقف موحد بين الدول التي اجتمعت في قمة باريس في وقت سابق من هذا العام. لا يوجد اقتراح ملموس".

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وأضاف جونسون: "إذا تم طرح اقتراح ملموس، فيمكننا مراجعته".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية في مقال حواري لوزير الدفاع جونسون وممثلي البرلمان السويدي، أن السويد ستخصص 28 مليون دولار إضافية لميزانية الدفاع وستتلقى أيضا 85 مليون دولار لإعادة توزيعها بهذا الخصوص.

ولفتت الصحيفة إلى تخصيص تلك الأموال "لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد". كما ذكرت صحيفة Dagens Nyheter أن صناعة الدفاع السويدية آخذة في الارتفاع في ضوء زيادة طلبات توريد الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، وكذلك في عملية إعادة التسلح.

المصدر: Breaking Defense