بلينكن: الغرب سيستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن دول الغرب ستقوم بتكييف استراتيجية دعمها لأوكرانيا مع حقائق الوضع المتغير في ساحة المعركة مؤكدا الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة اللازمة.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو عقب زيارته لكيشيناو: "لم نشجع أو نسمح لكييف بشن ضربات خارج أوكرانيا، وكما قلت من قبل، يجب على أوكرانيا أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن أفضل السبل للدفاع عن نفسها".

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وقال بلينكن معربا عن ثقته في أن الغرب سيستمر بتزويد كييف بالأسلحة اللازمة: "منذ أكثر من عامين، ونحن نتكيف مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة..وأنا واثق من أننا سنواصل القيام بذلك".

وأشار بلينكن إلى أن الدول الغربية "ملتزمة بضمان انتصار أوكرانيا" في الصراع، مضيفا "أعتقد أننا أظهرنا هذا من خلال الدعم الذي نقدمه نحن ودول أخرى إلى (كييف)".

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى هذه الدول من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: تاس+RT