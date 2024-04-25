"إيكونوميست": المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد أوكرانيا على استرجاع أراضيها

أكدت "إيكونوميست" أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لن تساعد كييف على استرجاع الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا.

وبحسب تقرير المجلة: "على الرغم من أن حزمة المساعدات الجديدة ستعزز دفاع القوات الأوكرانية، إلا أنها لن تساعد في استعادة الأراضي التي فقدتها". منوهة بالهجوم المضاد الأوكراني الفاشل الصيف الماضي، والذي كلف أوكرانيا غاليا من حيث الرجال والعتاد، وهو ما ينذر بصعوبة استعادة الأراضي التي فقدتها كييف.

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كما تلفت المجلة إلى أن المعركة الدائرة في أروقة الكونغرس بخصوص مساعدات أوكرانيا تدل على وجود مشاكل في المستقبل حيث يتوقف الأمر على الرئيس الأمريكي الجديد القادم ونظرته لدعم كييف.

ولهذا السبب فمن الخطأ أن ينظر الزعماء الأوروبيون إلى المساعدات الأمريكية باعتبارها أكثر من مجرد مهلة مؤقتة. ومن المرجح أن تستمر هذه الحرب لسنوات عديدة في طريق مسدود.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الأكثر واقعي بالنسبة لأوكرانيا الآن هو المضي في طريق مسدود طويل الأمد في ساحة الصراع.

ووقع جو بايدن يوم الأربعاء تشريعا لمساعدة الحلفاء بما في ذلك أوكرانيا، التي تتلقى 61 مليار دولار.

من جهته قال الكرملين إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا فهو سيزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي