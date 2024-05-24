"بلومبرغ": زيلينسكي يعتزم زيارة إيطاليا للمطالبة بأسلحة بعيدة المدى

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن فلاديمير زيلينسكي سيلتقي قادة مجموعة السبع في قمة بجنوب إيطاليا في 13 يونيو للمطالبة بأسلحة بعيدة المدى من الغرب.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة: "سيحضر فلاديمير زيلينسكي اجتماع قادة مجموعة السبع في يونيو وسط مطالبته بأسلحة بعيدة المدى تسمح لقواته بمهاجمة روسيا داخل حدودها".

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وأضافت الوكالة: "سينضم زيلينسكي إلى الرئيس (الأمريكي) جو بايدن وأعضاء آخرين في مجموعة السبع عندما يجتمعون في جنوب إيطاليا في 13 يونيو".

يشار إلى أن هذه ستكون الزيارة الثانية لزيلينسكي المنتهية ولايته لحضور اجتماع زعماء دول مجموعة السبع.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق أن أوكرانيا تفتقر إلى ما يكفي من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى لعرقلة تقدم القوات المسلحة الروسية.

وبعد مؤتمر حول دعم أوكرانيا في باريس في نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.

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وصرح ماكرون باستمرار بأن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب".

ووفقا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي خيار".

ورأى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أن فكرة إرسال الدول الغربية قواتها إلى أوكرانيا وتسليمها أسلحة يمكن استخدامها لضرب أهداف بالأراضي الروسية هو أمر مبالغ فيه ولن يقدم الغرب عليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد نوه في وقت سابق بأن الجيش الروسي يملك زمام المبادرة على خط الجبهة وجميع المحاولات الأوكرانية تبوء بالفشل.

المصدر: تاس