"بلومبرغ": مجموعة السبع أيدت خطة أمريكية لإقراض كييف بضمان أصول روسية مجمدة

أكدت وكالة "بلومبرغ" أن بلدان مجموعة السبع أيدت خطة أمريكية لإقراض كييف بضمان أصول روسية مجمدة.

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وكتبت الوكالة: "حكومات مجموعة السبع صارت تؤيد الاقتراح الأمريكي لاستخدام عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة وقيمتها 280 مليار دولار لضمان قرض ضخم لكييف"، مشيرة إلى أنه على هذه الدول أن تتخذ قراراتها حول سبل استخدام هذه العائدات.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة تقنع مجموعة الدول السبع بإقراض أوكرانيا بضمان أرباح الأصول الروسية.

وجمدت بلدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في الخارج بقيمة نحو 280 دولار، منها حوالي 200 مليار في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: Bloomberg