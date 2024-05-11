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ناريشكين لا يستبعد إجراء اتصالات مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية

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ناريشكين لا يستبعد إجراء اتصالات مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية
Sputnik
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أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أنه لا يستبعد إجراء اتصالات مع رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز في المستقبل القريب.

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وقال ناريشكين، ردا على سؤال حول الاتصال المرتقب: "لا يمكن استبعاد إجرائه".

ويعود آخر لقاء جمع الطرفين إلى 14 نوفمبر 2022 في أنقرة، وأكد ناريشكين أنه تمت خلال ذلك اللقاء مناقشة الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى ناريشكين بعد اللقاء مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تحدث "بغطرسة" مع مدير الـ CIA، وقال: "ما زلت ألتزم التقييم الإيجابي لطبيعة ونتائج الاجتماع مع زميلي وليام بيرنز" مؤكدا على أن الاجتماع جرى في "جو مريح للغاية"، وأنه كان "ذا مغزى".

 

المصدر: تاس

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