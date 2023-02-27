مدير الاستخبارات الخارجية ناريشكين يرد على مدير CIA

رد مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين على نظيره الأمريكي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز بأنه يحترمه كدبلوماسي وكزميل في العمل.

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جاء ذلك في أول رد لناريشكين على تصريحات بيرنز في حوار مع قناة "سي بي إس نيوز" قال فيه إن موقف ناريشكين كان "في غاية التحدي"، وأنه شعر أن لديه شعورا بـ "الغرور والغطرسة".

ونفى ناريشكين مزاعم وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تحدث "بغطرسة" مع مدير الـ CIA، وقال للصحفيين اليوم الاثنين: "ما زلت أحافظ على تقييم إيجابي لطبيعة ونتائج الاجتماع مع زميلي وليام بيرنز" مؤكدا على أن الاجتماع جرى في "جو مريح للغاية"، وأنه كان "ذات مغزى".

وأعرب ناريشكين عن احترامه الكبير لزميله الأمريكي بصفته "دبلوماسيا ذا خبرة ومهارة، وكزميل، والذي ربما ليس لديه بعد خبرة كبيرة بعمله كمدير لوكالة الاستخبارات المركزية".

وكان الرجلان قد التقيا في 14 نوفمبر الماضي في أنقرة، وفقا لتقارير إعلامية، فيما أكد ناريشكين لاحقا أنه التقى نظيره الأمريكي لمناقشة الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا، وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاجتماع جاء بناء على طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع بيرنز في حوار "سي بي إس نيوز" أنه "شعر بأن ناريشكين يعكس وجهة نظر بوتين الخاصة، وإيمانه بجعل الوقت يعمل لصالحه، واعتقاده بأنه يستطيع سحق الأوكرانيين، وأنه يمكنه إرهاق حلفاءنا الأوروبيين، وأن الإرهاق السياسي سيسود في نهاية المطاف".

المصدر: نوفوستي