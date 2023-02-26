مدير CIA يكشف تفاصيل عن لقائه الأخير مع نظيره الروسي

وصف مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز موقف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين خلال اجتماعهما في نوفمبر 2022 بأنه شعر فيه بـ"الغرور" و"التحدي".

وقال بيرنز في حوار مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "كان موقف السيد ناريشكين في غاية التحدي. و(فيه) شعور بالغرور والغطرسة".

وأضاف: "هناك شعور، على ما أعتقد، يعكس وجهة نظر بوتين الخاصة، وإيمانه اليوم بأنه يمكنه جعل الوقت يعمل لصالحه، واعتقاده بأنه يستطيع سحق الأوكرانيين، وأنه يمكنه إرهاق حلفائنا الأوروبيين، وأن الإرهاق السياسي سيسود في نهاية الأمر".

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وحسب بيرنز، فقد كان اللقاء "محبطا إلى حد كبير".

وعقد الاجتماع بين بيرنز وناريشكين، وفقا لتقارير إعلامية، في 14 نوفمبر في أنقرة. ولاحقا أكد ناريشكين أنه التقى نظيره الأمريكي لمناقشة الأمن النووي والوضع حول أوكرانيا.

وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق أن عقد الاجتماع جاء بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT