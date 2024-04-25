بوتين: النجاح في ساحة المعركة يعتمد على السرعة في حل المشكلات التكنولوجية وروسيا تمكنت من ذلك بجدارة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النجاح في ساحة المعركة يعتمد على مدى السرعة في حل المشكلات التكنولوجية، مؤكدا أن هذا ما تمكنت منه روسيا بجدارة.

وأضاف بوتين في كلمة خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، اليوم الخميس، إن "النجاح على خط القتال اليوم يعتمد على مدى الكفاءة والسرعة في حل المشكلات التكنولوجية، وعلى مدة تمكن الأطراف المتحاربة من ذلك في الوقت اللازم".

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف، رغم الدعم الغربي بالأسلحة الحديثة، لم تتمكن من تحقيق اي انجازات على الأرض، وتضاعفت خسائرها في الأرواح والمعدات.

على العكس من ذلك واصلت القوات الروسية تقدمها والسيطرة على أراض ومناطق جديدة.

وفي هذا السياق قال رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، في تصريح اليوم الخميس، إن الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا أصبحت أكثر دقة، داعيا الغرب للاستعداد لـ"هزيمة كارثية للقوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي