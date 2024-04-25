 
مباشر

بوتين: النجاح في ساحة المعركة يعتمد على السرعة في حل المشكلات التكنولوجية وروسيا تمكنت من ذلك بجدارة

أخبار العالم

بوتين: النجاح في ساحة المعركة يعتمد على السرعة في حل المشكلات التكنولوجية وروسيا تمكنت من ذلك بجدارة
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfcx

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النجاح في ساحة المعركة يعتمد على مدى السرعة في حل المشكلات التكنولوجية، مؤكدا أن هذا ما تمكنت منه روسيا بجدارة.

وأضاف بوتين في كلمة خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، اليوم الخميس، إن "النجاح على خط القتال اليوم يعتمد على مدى الكفاءة والسرعة في حل المشكلات التكنولوجية، وعلى مدة تمكن الأطراف المتحاربة من ذلك في الوقت اللازم".

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف، رغم الدعم الغربي بالأسلحة الحديثة، لم تتمكن من تحقيق اي انجازات على الأرض، وتضاعفت خسائرها في الأرواح والمعدات.

على العكس من ذلك واصلت القوات الروسية تقدمها والسيطرة على أراض ومناطق جديدة.

وفي هذا السياق قال رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين، في تصريح اليوم الخميس، إن الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا أصبحت أكثر دقة، داعيا الغرب للاستعداد لـ"هزيمة كارثية للقوات الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا