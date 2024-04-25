أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1000 عسكري أوكراني وإسقاط 200 مسيرة وصاروخ أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في محيط ستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك، وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتورسكويه وغابات سيريبريانسكي في جمهورية دونيتسك وخسر العدو 30 عسكريا، وتم تدمير مدافع غربية وأسلحة و3 منصات VampireوGrad وHIMARS.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجوما مضادا بمنطقة قرية كراسنويه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 500 جندي ومدافع غربية و5 محطات Nota وEnclave وBukovel AD، ومستودعين للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وتم صد 7 هجمات وتكبيد العدو 350 عسكريا ومدافع غربية وآليات.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 90 عسكريا وناقلة جند ومركبات ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبرى في صفوف الجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبيتروفسك، وبلدة ميخائيلوفكا بمقاطعة خيرسون، وكبدت العدو 30 عسكريا وآليات ومدافع.

تدمير تجمعات لقوات كييف ومرتزقتها.

إسقاط 200 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية