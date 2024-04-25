رئيس الأركان البريطاني: الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا صارت أكثر دقة

قال رئيس أركان الدفاع البريطاني توني راداكين إن الضربات الروسية للأهداف البعيدة في أوكرانيا أصبحت أكثر دقة، داعيا الغرب للاستعداد لـ"هزيمة كارثية للقوات الأوكرانية" .

ونقلت عنه "فاينانشال تايمز" أن الوضع المحيط بالدفاع الأوكراني يخلق مزاجا قاتما، وأن أوكرانيا تواجه صعوبة في صد تقدم القوات الروسية "ومن الصعب التنبؤ بالمسارات بعيدة المدى بالنسبة لكييف".

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وحث على عدم توقع الحديث عن أي خطط في ظل تأخر المساعدات الغربية لأوكرانيا، مؤكدا أن بعض عناصر الخطة الأوكرانية ستكون "مخفية".

واعتبر أن الوضع في ساحة المعركة بالنسبة لكييف يجبر الغرب على الاستعداد لـ"هزيمة كارثية" للقوات الأوكرانية التي تفتقر إلى الأسلحة والذخيرة.

وذكرت "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا من أن روسيا ستتمكن من إحراز تقدم كبير في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، واختراق الخطوط الأمامية "المتوترة إلى أقصى الحدود".

وأشارت "بوليتيكو" إلى أن كبار ضباط القوات المسلحة الأوكرانية يعتقدون أن خط المواجهة قد ينهار هذا الصيف وسط نقص حاد في الذخيرة، فضلا عن انهيار معنويات القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي