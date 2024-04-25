مستشار سابق في "الناتو": زيلينسكي يدفع أوكرانيا نحو "الدمار الشامل"

حذر ضابط الاستخبارات السويسري ومستشار "الناتو" السابق جاك بو، من أن زيلينسكي يدفع أوكرانيا نحو "الدمار الشامل".

وقال في حديث على قناة Deep Dive: "فلاديمير زيلينسكي برفضه التفاوض ومطالبته بالمزيد من الأسلحة، يحكم على أوكرانيا بالدمار الشامل".

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وقال إن مهما حصل زيلينسكي من الغرب على ما تبقى لديهم من أسلحة، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا. لأن الجيش، على حد تعبير جاك بو، هو نظام لا يمكن تجميعه قطعة قطعة، ويتعين أن تكون القيادة واللوائح والخدمات اللوجستية مترابطة على نحو وثيق، وهذا بالتحديد ما "لا نراه في الجيش الأوكراني".

وأشار إلى أن مستوى تدريب الجنود الأوكرانيين وإرادتهم القتالية تنخفض شيئا فشيئا، ولا يوجد أي "سلاح معجزة" قادر على إنقاذ الجيش عندما يفقد قدرته القتالية بشكل شبه كامل.

وكان الرئيس الأمريكي بايدن قد وقع تشريعا لمساعدة أوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار، فيما قال مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان إن نقل المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا سيبدأ على الفور، لتعويض الوقت الضائع في تنسيقها.

المصدر: Daniel Davis/Deep Dive