زيلينسكي يتحدث عن "فرصة للانتصار" بعد تقديم المساعدات الأمريكية

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة NBC إن أوكرانيا سيكون لديها "فرصة للانتصار" إذا قامت الولايات المتحدة بإرسال منظومات الأسلحة اللازمة إليها.

وقال زيلينسكي: "أعتقد أن هذا الدعم سيعزز القوات المسلحة الأوكرانية، أنا أصلي من أجل ذلك، وستكون لدينا فرصة للفوز إذا حصلت أوكرانيا على منظومات الأسلحة التي نحتاجها بشدة، والتي يحتاجها بشدة الآلاف من الجنود".

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وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

وبدورها اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: نوفوستي